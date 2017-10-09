Рендерное фото смартфона BlackBerry Motion

9 октября 2017, 10:45

Известный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter поделился так называемым рендерным фото не анонсированного на данный момент смартфона BlackBerry Motion.

Судя по всему, грядущая новинка будет выполнена в классическом форм-факторе моноблока, а экран ее займет фактически всю переднюю панель.Аппаратным производителем терминала окажется китайская TCL, которая, как помним, совсем недавно получила права на производство и реализацию смартфонов под брендом BlackBerry.По другим данным, аппарат будет обладать сканером отпечатков пальцев, который встроят в домашнюю кнопку, а также Full HD – дисплеем, чипом Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4000 мАч. Кроме того, этот аппарат BlackBerry получит защиту корпуса IP67.Точная дата анонса пока не известна. Ориентировочная стоимость также не называется.