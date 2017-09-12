Рендерное фото нового смартфона Motorola Android One

12 сентября 2017, 10:15

Авторитетный источник утечек Evan Blass посредством своего аккаунта в Twitter опубликовал так называемое рендерное фото смартфона Motorola, судя по всему, относящегося к программе Android One.

Стоит отметить, что эта новинка производителя по части дизайна напоминает недавно представленный Moto X4.Напомним, что в рамках проекта Android One, компания Google совестно с партнерами выпускает ультрабюджетные смартфоны. Вместе с тем, несколько дней назад было показано своего рода исключение – довольно продвинутый Xiaomi Mi A1, у которого оказалась даже двойная основная камера.