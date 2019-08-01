Опубликованы рендерные фото смартфона Motorola One Action

1 августа 2019, 10:45

Несколько профильных СМИ опубликовали довольно качественное рендерные фото смартфона Motorola One Action, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, эта новинка производителя будет с «дырявым» экраном. Сверху слева разместят фронтальную камеру. О разрешении сенсора информации пока нет.



Основная камера будет тройной. Оптические блоки ее производитель установит по вертикали. На данный момент известно за использование 12,6Мп датчика.



В качестве аппаратной основы внутри окажется процессор Exynos 9609.



Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, разрешение его - 1080х2520 точек.



Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – до 128 ГБ.

Кроме того, «на борту» будет NFC и Android 9.Точная дата анонса новинки пока не называется.