1 августа 2019, 10:45

Опубликованы рендерные фото смартфона Motorola One Action

Несколько профильных СМИ опубликовали довольно качественное рендерные фото смартфона Motorola One Action, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, эта новинка производителя будет с «дырявым» экраном. Сверху слева разместят фронтальную камеру. О разрешении сенсора информации пока нет.

Основная камера будет тройной. Оптические блоки ее производитель установит по вертикали. На данный момент известно за использование 12,6Мп датчика.

В качестве аппаратной основы внутри окажется процессор Exynos 9609.

Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, разрешение его - 1080х2520 точек.

Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – до 128 ГБ.

Кроме того, «на борту» будет NFC и Android 9.

Точная дата анонса новинки пока не называется.
Оцените новость:
  • 0 оценок