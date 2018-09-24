24 сентября 2018, 14:45

Рендерные фото смартфона Nokia 7.1

Авторитетный профильный ресурс MySmartPrice опубликовал несколько так называемых рендерных фото смартфона Nokia 7.1, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с вырезом  стиле iPhone X и разрешением Full HD+. Кроме того, «на борту» окажется двойная основная камера от Carl Zeiss и сканер отпечатков пальцев. Последний обустроят на панели сзади.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Qualcomm Snapdragon 710. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 Pie.

 


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