Рендерные фото смартфона Nokia 7.1

24 сентября 2018, 14:45

Авторитетный профильный ресурс MySmartPrice опубликовал несколько так называемых рендерных фото смартфона Nokia 7.1, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с вырезом стиле iPhone X и разрешением Full HD+. Кроме того, «на борту» окажется двойная основная камера от Carl Zeiss и сканер отпечатков пальцев. Последний обустроят на панели сзади.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Qualcomm Snapdragon 710. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 Pie.