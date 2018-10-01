Смартфон OnePlus 6T "засветился" на новых рендерных фото

1 октября 2018, 11:15

Авторитетный ресурс MySmartPrice опубликовал новые так называемые «рендерные» фото смартфона OnePlus 6T, который пока не был представлен официально.



В частности подтверждено наличие дисплейного сканера отпечатков пальцев. Кроме того, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка не получит 3,5 мм разъем для наушников.

Напомним, что OnePlus 6T представляет собой 6,4-дюймовый смартфон с AMOLED-дисплеем, который занимает более 90% всей передней панели. Габариты новинки - 157,5x75,7x8,2 мм.

Основная камера терминала получилась двойной – модули 16Мп+20Мп. Фронтальная - 24Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845 + 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной. Работает новинка под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Анонс терминала намечен на 17 октября.