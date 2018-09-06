Смартфон OnePlus 6T – известны характеристики и дизайн

6 сентября 2018, 9:15

В Сети Weibo «всплыли» некоторые подробности и несколько так называемых «живых» фото смартфона OnePlus 6T, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит каплевидный вырез экрана и сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в дисплей. В плане дизайна новинка в той или иной мере похожа на Oppo R17.

По слухам, OnePlus 6T получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080х2340 точек. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ. Основная камера будет тройной, а фронтальная 25Мп. Кроме того, известно за двойной аккумулятор.

Точная дата анонса пока не приводится. О цене также нет никакой информации.