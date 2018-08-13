Смартфон Oppo R17 – опубликованы характеристики

13 августа 2018, 10:45

В Weibo «всплыли» некоторые спецификации смартфона Oppo R17, который пока что не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка выйдет на замену Oppo R15, который был представлен в марте. Грядущая новинка получит безрамочный дизайн, а дисплей аппарата будет занимать более 91% лицевой панели. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Диагональ дисплея новинки – 6,4 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек, соотношение сторон 19:9.Основная камера – двойная – модули 16Мп и 25Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 670. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Анонс терминала состоится еще до конца этого года, однако более точная дата пока не известна.