Oppo R17 первым получит стекло Gorilla Glass 6

22 августа 2018, 9:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые новые подробности о смартфоне Oppo R17, анонс которого состоится уже завтра.



Судя по всему, грядущая новинка окажется первым терминалом в мире, который получит стекло Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, здесь окажется экранный сканер отпечатков пальцев.

Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его соотношение 19:9. Разрешение – 1080х2280 точек.



Основная камера – двойная – модули 16Мп+5Мп. Фронтальная камера – 25Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» - Qualcomm Snapdragon 670. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и поддержка dual-SIM.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч.

Официальный анонс Oppo R17 намечен на завтра. В продаже новинка появится по цене $510.