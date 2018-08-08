8 августа 2018, 12:15

TENAA опубликовала подробности касательно смартфона Oppo R17

На официальном сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились некоторые подробности касательно смартфона Oppo R17, который пока что не был представлен официально.

Так, теперь в точности известно о том, что этот аппарат будет обладать дисплеем в 6,4 дюйма, а емкость аккумулятора составит 3415 мАч.

В качестве аппаратной платформы обещан чип Snapdragon 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 616. Кроме того, упоминается и модем - Snapdragon X15 LTE.

Также Oppo R17 окажется первым смартфоном, который получит Corning Gorilla Glass 6.

Другие технические подробности пока не приводятся.


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