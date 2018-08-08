TENAA опубликовала подробности касательно смартфона Oppo R17

8 августа 2018, 12:15

На официальном сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились некоторые подробности касательно смартфона Oppo R17, который пока что не был представлен официально.

Так, теперь в точности известно о том, что этот аппарат будет обладать дисплеем в 6,4 дюйма, а емкость аккумулятора составит 3415 мАч.В качестве аппаратной платформы обещан чип Snapdragon 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 616. Кроме того, упоминается и модем - Snapdragon X15 LTE.Также Oppo R17 окажется первым смартфоном, который получит Corning Gorilla Glass 6.Другие технические подробности пока не приводятся.