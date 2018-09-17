TENAA "засветила" данные о новом смартфоне Oppo

17 сентября 2018, 11:15

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) опубликовал некоторые новые подробности касательно смартфона Oppo.



Грядущая новинка будет позиционироваться в среднем ценовом дивизионе. Если верить информации TENAA, терминал появится в трех версиях с индексами PBCM30, PBCM10 и PBCT10.

ОС для всех трех версий - Android 8.1 Oreo.Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60 на 2 ГГц. Графика в этой «связке» - ARM Mali-G72 MP3.Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение – 1080х2340 точек.Фронтальная камера – 25Мп; основная камера – двойная – модули 16Мп и 2Мп.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Судя по фотографиям, опубликованным регулятором, эта новинка Oppo выйдет в корпусе с градиентной окраской. На этих снимках не показан сканер отпечатков пальцев. Впрочем, наблюдатели полагают, что эта «трубка» получит экранный сканер.О дате анонса и ориентировочной стоимости пока никакой информации нет.