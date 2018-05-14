TENAA "засветила" подробности о безрамочном смартфоне Vivo X21i

14 мая 2018, 10:45

На официальном сайт TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появились некоторые подробности касательно смартфона Vivo X21i.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,28-дюймовый дисплей с Super AMOLED – матрицей в основе. Разрешение экрана – 1080х2280 точек. Соотношение сторон – 19:9. Также отмечен сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера – модули 12Мп+5М; фронтальная камера – 12Мп. В качестве аппаратной платформы - MediaTek Helio P60 + 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно будет расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Отмечается также поддержка режима dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS. В качестве ОС - Funtouch OS 4.0 на базе Android 8.1 Oreo.

Точная дата анонса пока не приводится. Ориентировочная цена также не известна.