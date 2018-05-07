TENAA "засветила" подробности о новом смартфоне Vivo Y75s

7 мая 2018, 10:15

На официальном сайте TENAA, Китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования появились некоторые сведения о смартфоне Vivo Y75s, который пока еще не был представлен официально.

Грядущая новинка получит 8-ядерный чип Snapdragon 450. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64 ГБ. Графика в этой «связке» - Adreno 506.



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 16Мп. Обе они укомплектованы вспышками.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 и GPS.

Вес терминала – 160 граммов.Работает новинка под управлением Android 7.1.2 (Nougat).Емкость аккумулятора – 3150 мАч.