TENAA "засветила" подробности о смартфоне ZTE V890

15 марта 2018, 10:45

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) опубликовал некоторые подробности касательно смартфона ZTE V890, который пока что не был представлен официально.



Так, грядущая новинка получит 6-дюймовый экран с разрешением 1080х2160 точек и соотношение сторон 18:9.



Основная камера окажется двойной – модули 16МП + 2Мп. Фронтальная камера будет 8М.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный процессор (модель пока не уточняется), тактовая частота которого 1,8 ГГц.



Сама по себе «трубка» будет доступна в трех версиях с разным объемом оперативной и встроенной памяти 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ соответственно. Слот для карт расширения памяти будет также предусмотрен.



Габариты аппарата – 162х75х7,8 мм, а вес – 168 грамм.



Емкость аккумулятора – 3900 мАч.

В качестве программной платформы прогнозируется Android 8.0.О точной дате анонса пока информации нет.