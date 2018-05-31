31 мая 2018, 9:15

Подробности о смартфоне Samsung Galaxy A9 Star

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) опубликовал некоторые подробности касательно смартфона Galaxy A9 Star, который пока еще не был представлен официально.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит 6,28-дюймовый дисплей, разрешение которого 1080х2220 точек.

Емкость аккумулятора – 3700 мАч.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный чип (точная модель пока не приводится) с частотой 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Последнюю можно будет расширить за счет карт microSD.

Основная камера будет двойной – модули 24Мп и 16Мп. Касательно фронтальной камеры, она получит 24Мп сенсор. Работать терминал будет под управлением Android 8.0.

Точная дата анонса пока не называется. О цене также ничего не известно.


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