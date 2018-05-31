Подробности о смартфоне Samsung Galaxy A9 Star

31 мая 2018, 9:15

TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) опубликовал некоторые подробности касательно смартфона Galaxy A9 Star, который пока еще не был представлен официально.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит 6,28-дюймовый дисплей, разрешение которого 1080х2220 точек.Емкость аккумулятора – 3700 мАч.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный чип (точная модель пока не приводится) с частотой 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Последнюю можно будет расширить за счет карт microSD.Основная камера будет двойной – модули 24Мп и 16Мп. Касательно фронтальной камеры, она получит 24Мп сенсор. Работать терминал будет под управлением Android 8.0.Точная дата анонса пока не называется. О цене также ничего не известно.