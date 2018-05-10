TENAA "засветила" некоторые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S8 Lite

10 мая 2018, 9:45

На официальном сайте Китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась некоторые подробности и фото не представленного пока еще смартфона Samsung Galaxy S8 Lite.

Дизайн грядущей новинки напоминает предшественника. Корпус сделан из стеклянных панелей и усилен алюминиевой рамкой по периметру. Также отмечается наличие безрамочного Infinity Display и отдельной кнопки для быстрого запуска Bixby.А вот привычного датчика пульса на тыльной панели нет.Согласно данным TENAA, Galaxy S8 Lite получит 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2220х1080 точек. Основная камера - 16Мп. Также отмечается 8-ядерный чип с частотой до 2,2 ГГц и 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.О дате анонса Galaxy S8 Lite пока информации нет. Ориентировочная стоимость также не называется.