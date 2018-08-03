TENAA опубликовала подробности касательно смартфона Huawei Mate 20 Lite

3 августа 2018, 11:45

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал несколько фотографий и некоторые спецификации смартфона Huawei Mate 20 Lite, который пока еще не был представлен официально.

Речь идет о бюджетной версии флагманского смартфона Mаte 20, анонс которого состоится осенью этого года.Судя по всему, терминал получит две двойные камеры – фронтальную и основную. Кроме того, отмечается наличие сканера отпечатков пальцев. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется HiSilicon Kirin 710. Программная платформа - Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0 поверх.