Huawei представляет новые смартфоны линейки Huawei Mate 20

17 октября 2018, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) презентовало на эксклюзивном мероприятии в выставочном центре ExCeL London долгожданную линейку Huawei Mate 20.

Смартфоны линейки Huawei Mate 20 работают на базе первого в мире 7-нм мобильного интеллектуального процессора Kirin 980, обеспечивают премиальный опыт использования и поддерживают технологии ИИ. Линейка Huawei Mate 20 оснащена двойным нейроморфным модулем (NPU), тройной камерой Leica с ультраширокоугольным объективом и расширенными возможностями съемки видео с помощью ИИ, Huawei SuperCharge для быстрой зарядки до 40 Вт, беспроводной обратной зарядкой, а также интерфейсом EMUI 9.0 на базе Android P. Серия Huawei Mate 20 представлена 4 смартфонами: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Размер экрана смартфонов: 6,53, 6,39 и 7,2 дюйма соответственно.



Ключевые характеристики линейки Huawei Mate 20:

процессор Kirin 980 ускоряет работу приложений с использованием ИИ;

новая тройная камера Leica с ультраширокоугольным объективом позволяет делать снимки с оригинальной перспективой

макросъемка позволяет снимать объекты с расстояния 2,5 см от объектива;

функции ИИ для создания видео позволяют каждому снимать ролики профессионального качества;

самый емкий в отрасли аккумулятор обеспечивает более одного дня интенсивного использования смартфона;

лучшая в своем классе технология быстрой зарядки;беспроводная функция обратной зарядки в смартфоне Huawei Mate 20 Pro.



7-нм процессор Kirin 980 состоит из 6,9 млрд транзисторов в кристалле размером с ноготь. По сравнению с 10-нм чипсетом и благодаря уменьшенным в 1,6 раз транзисторам, новый интеллектуальный процессор от Huawei на 20% повышает производительность устройства и на 40% его эффективность.



Kirin 980 – первый чипсет с ядрами Cortex-A76, который значительно более производительный за счет увеличения эффективности центрального (на 58 %), графического (на 178%) и нейронного (на 182%) процессоров по сравнению с их предшественниками. Чипсет имеет инновационную трехуровневую архитектуру, которая состоит из двух крупных ядер Cortex-A76, двух ядер Cortex-A76 среднего размера и четырех небольших ядер Cortex-A55. Уникальная архитектура обеспечивает высокую производительность при выполнении различных функций и задач.



Кроме того, модель Huawei Mate 20 X оснащена революционной системой охлаждения, которая состоит из графена и испарительной камеры. Значительно улучшенные возможности охлаждения обеспечивают синхронизацию центрального и графического процессоров при максимальной скорости работы устройства. Это позволяет запускать динамические игры без значительного нагрева устройства.



Линейка Huawei Mate 20 оснащена лучшей в отрасли камерой для смартфонов и 16 мм ультраширокоугольным объективом Leica. Это открывает перед пользователями возможности съемки с широкой перспективой и видеороликов профессионального качества.



Новая система камеры также поддерживает макрофотографию, обеспечивая съемку с расстояния 2,5 см от объектива.



Линейка смартфонов Huawei Mate 20 оснащена режимом съемки AI Cinema. С его помощью пользователи могут настроить тон, насыщенность и яркость роликов, чтобы без труда изменить настроение видео. Режим поддерживает следующие фильтры: Vintage, Fresh, Suspense и Background Blur. Также функция обеспечивает выборочное уменьшение насыщенности. Благодаря функциям искусственного интеллекта, смартфоны линейки Huawei Mate 20 могут уменьшать насыщенность цветов фона, чтобы выделить персонажа в кадре.



Huawei Mate 20 поддерживает съемку фотографий и видео с разрешением 21:9. По сравнению с разрешением 16:9, соотношение 21:9 обеспечивает съемку масштабных панорам, что можно использовать для создания кинематографических и художественных эффектов.



Huawei Mate 20 оснащен батареей емкостью 4 000 мА*ч, в то время как смартфон Huawei Mate 20 Pro укомплектован аккумулятором емкостью 4 200 мА*ч, а Huawei Mate 20 X –батареей на 5 000 мА ч.



Huawei SuperCharge обеспечивает сверхбыструю зарядку до 40 Вт. Так, при подключении Huawei Mate Pro 20 к адаптеру 40W Huawei SuperCharge смартфон за полчаса заряжается примерно на 70 % (соответствует 2 940 мА*ч). Технология быстрой зарядки сертифицирована TÜV Rheinland и отвечает всем стандартам безопасности.



Кроме функции улучшенной беспроводной зарядки, смартфон Huawei Mate 20 Pro поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт с помощью Huawei Wireless Quick Charge.



Еще одна передовая технология, которую поддерживает смартфон Huawei Mate 20 Pro, – обратная беспроводная зарядка. Она позволяет максимально использовать аккумулятор для зарядки других устройств.



Линейка Huawei Mate 20 работает на фирменной оболочке EMUI 9.0 – "умной" операционной системе на базе Android P. Благодаря самообучающимся алгоритмам ИИ, интегрированной и детализированной системы распределения ресурсов, а также оптимизированной среде Android, EMUI 9.0 вполне соответствует слогану Huawei "Born Fast, Stays Fast" ("Рожденный быстрым, остается быстрым").



EMUI 9.0 имеет эргономичный дизайн и удобное меню настроек. Поддержка новой системы навигации с помощью жестов позволяет без труда взаимодействовать c устройством, используя клики и свайпы. Также представлены новые функции ИИ, которые расширяют спектр выполняемых задач смартфонами линейки Huawei Mate 20 – от идентификации объекта и подсчета калорийности продуктов до съемки видеороликов.



Опорой, поддерживающей всеобъемлющую экосистему Huawei, усовершенствованную и позволяющую пользователям передавать файлы между смартфонами и ПК, служит HUAWEI Share 3.0. Это инновационное решение компании, обеспечивающее совместимость устройств. Оно невероятно упрощает процесс передачи изображений и видео: все, что требуется, - это одно касание, чтобы установить соединение между смартфоном и ПК для простого и быстрого совместного пользования.



Изящные природные элементы являются основой дизайна новой линейки Huawei Mate 20. Рамки смартфонов изогнуты с восьми сторон, благодаря чему устройство радует глаз и его удобно держать в руке.



Упорядоченные в матрицу, четыре отверстия камеры и датчиков обрамлены глянцевыми металлическими рамками, создавая выразительный и яркий авангардный стиль устройства.



Текстурная задняя поверхность смартфонов линейки Huawei Mate 20 имеет оптический узор Hyper Optical Pattern. Рифленая поверхность корпуса выполнена из прочного материала, не скользит, а также на ней не остаются отпечатки пальцев. Смартфоны всегда остаются идеально чистыми, даже при их активном использовании. Уникальный узор задней поверхности смартфонов доступен для моделей в изумрудно-зеленом (Emerald Green) и темно-синем цветах (Midnight Blue).



Porsche Design Huawei Mate 20 RS – новый премиальный флагманский смартфон, совместно разработанный компаниями Porsche Design и Huawei. Смартфон унаследовал традиционные ключевые характеристики предшественников и сочетает революционные технологии с бескомпромиссным дизайном. У модели увеличенный объем оперативной памяти, 256 ГБ и 512 ГБ, что отличает Porsche Design Huawei Mate 20 RS от других смартфонов линейки.



Porsche Design Huawei Mate 20 RS работает на базе нового процессора Kirin 980, поддерживает передовые функции и возможности ИИ. На создание дизайна смартфона разработчиков вдохновил мотоспорт и линии гоночных полос. Так, Porsche Design Huawei Mate 20 RS имеет изогнутые рамки, а его отделка выполнена из стекла и натуральной кожи. Отделка из кожи проходит через всю заднюю панель и камеры смартфона.



Дизайнерский Porsche Design Huawei Mate 20 RS оснащен новой тройной камерой Leica с 40-мегапиксельным объективом RGB, 20-мегапиксельным ультраширокоугольным и 8-мегапиксельными телефото..



Особенность новой модели – сканер отпечатка пальца для разблокировки смартфона внутри экрана (In-Screen Fingerprint sensor). Для того, чтобы провести разблокировку, достаточно приложить палец к экрану в любой его части.



На презентации новой серии смартфонов компания Huawei также представила новые часы Huawei Watch GT и HUAWEI Band 3 Pro



Цены



Устройство Память и оперативная память Стоимость

Huawei Mate 20 4ГБ + 128ГБ €799

6ГБ + 128ГБ €849

Huawei Mate 20 Pro 6ГБ + 128ГБ €1049

Huawei Mate 20 X 6ГБ + 128ГБ €899

Porsche Design Huawei Mate 20 RS 8ГБ + 256ГБ €1695

8ГБ + 512ГБ €2095