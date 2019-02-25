Huawei представила первый 5G-смартфон со складным экраном Huawei Mate X

25 февраля 2019, 10:15

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2019 подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) представило 5G-смартфон Huawei Mate X.

Это первый смартфон компании в новом, складном, форм-факторе. Он унаследовал инновационные гены серии Huawei Mate, которые проявляются в механическом шарнире Falcon Wing Mechanical Hinge, 7-нм чипсете многорежимного 5G-модема Balong 5000, аккумуляторе с повышенной емкостью 4500 мА*ч и поддержкой самой быстрой в мире системы зарядки Huawei SuperCharge на 55 Вт, а также новым цветом корпуса Interstellar Blue («Межзвездный синий»).



В сложенном виде устройство представляет собой смартфон с большим 6,6-дюймовым экраном, а в раскрытом положении превращается в изящный планшет с 8-дюймовым экраном. Новый форм-фактор является революционным как в плане высокой производительности, так и в возможностях мобильных развлечений.



«Революционный форм-фактор Huawei Mate X – результат неустанной работы Huawei в области исследований и разработок. Это путешествие в неизведанное. Huawei Mate X представляет новое поколение смартфонов, в которых сочетаются складной экран, возможности 5G-связи и искусственного интеллекта, а также совершенно новый режим взаимодействия. Все вместе гарантирует потребителям беспрецедентный пользовательский опыт. Huawei Mate X – это первый ключ от двери, ведущей к «смарт»-образу жизни в эпоху 5G-связи», – отметил Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор бизнес-подразделения Huawei CBG.



В результате смелых экспериментов Huawei с новыми форм-факторами появилось устройство 2 в 1. Смартфон-планшет Huawei Mate X объединяет сверхпрочную гибкую OLED-панель и механический шарнир Falcon Wing Mechanical Hinge.



Huawei Mate X оснащен 6,6-дюймовым двойным дисплеем FullView. В развернутом виде он превращается в 8-дюймовый планшет толщиной всего 5,4 мм. Изображения отличаются высокой четкостью и детализацией, а сам смартфон – безопасностью, долговечностью и современностью. Легкий и привлекательный складной Huawei Mate X получил новый цвет корпуса Interstellar Blue («Межзвездный синий»), который воплощает красоту технологий и устанавливает более высокую планку для смартфонов.



Уникальный дизайн новой модели оптимально сочетает стиль с технологиями. За этот баланс отвечает революционный механический шарнир Falcon Wing Mechanical Hinge, благодаря которому смартфон складывается. В развернутом состоянии экран представляет собой идеально плоскую поверхность, а в сложенном виде две половины экрана плотно прилегают друг к другу. Переключаться между режимами смартфона и планшета легко и удобно.



Huawei Mate X с мультиформ-фактором открывает новую страницу эпохи 5G-взаимодейсвия с новыми возможностями для работы и развлечений. Инновационный гибкий OLED-дисплей FullView с возможностью складывания, уникальный механический шарнир Falcon Wing Mechanical Hinge и лучший в отрасли чипсет 5G-модема Balong 5000 обеспечивают новый режим взаимодействия, в котором гармонично сочетаются большой экран и портативность.



Большой экран прекрасно подходит как для работы, так и для развлечений. С ним становится удобнее делать все: от редактирования документа до его чтения. Кроме того, потребители могут перетаскивать изображения из фотогалереи в почтовый клиент в режиме разделенного экрана. Таким образом, большой экран дает потребителям больше возможностей.

Компания Huawei всегда оснащает свои флагманские смартфоны мощными камерами, и Huawei Mate X – не исключение. В тонком корпусе смартфона установлены новейшие камеры Leica, поддерживающие самые современные на сегодняшний день функции обработки изображений. Благодаря складной конструкции смартфона система камер одновременно является основной и фронтальной. В сложенном виде Huawei Mate X показывает видоискатель с обеих сторон, что дает еще больше возможностей для творчества.Кроме того, Huawei Mate X имеет встроенную кнопку включения по отпечатку пальца Fingerprint Power Button, которая позволяет пользователям удобно и безопасно активизировать устройство одним касанием.

Смартфон оснащен первым в мире 7-нм 5G-чипсетом Balong 5000, который представляет собой мультирежимный модем. Теоретически этот чипсет обладает беспрецедентной скоростью загрузки в сетях 5G – 4,6 Гбит/с в диапазоне частот до 6 ГГц (основной диапазон для 5G). Balong 5000 также является первым в мире чипсетом, поддерживающим автономную (SA) и неавтономную (NSA) архитектуры сети; пользователям не понадобится обновление устройства, чтобы продолжать пользоваться 5G-связью. Два слота для SIM-карт в смартфоне Huawei Mate X поддерживают сети 4G и 5G. Кроме того, в компактный корпус Huawei Mate X встроены четыре передовые антенны 5G для повышения качества связи.



В 5,4-мм корпусе смартфона спрятана новая, созданная специально для Huawei Mate X батарея емкостью 4500 мА*ч. Ее дополняет технология интеллектуального энергосбережения, призванная повысить производительность аккумулятора в эпоху 5G-связи. Система быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 55 Вт позволяет оперативно зарядить телефон, сводя к минимуму время простоя для ценителей активного образа жизни. Всего за 30 минут Huawei SuperCharge может зарядить аккумулятор до 85%.



На Всемирном мобильном конгрессе 2019 компания Huawei представила ряд новых продуктов. Среди них – усовершенствованный ноутбук Huawei MateBook X Pro, новые мейнстрим-ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14, а также 5G-модем Huawei 5G CPE Pro. С наступлением эры 5G-связи компания Huawei стремится предоставить потребителям новые всесторонние возможности «умного» образа жизни.