Huawei представила новые мобильные устройства и роутер, работающий в сети 5G

27 февраля 2018, 15:15

Huawei Consumer Business Group (CBG) презентовало на выставке Mobile World Congress целый ряд революционных мобильных устройств.

Это первый в мире ноутбук с FullView-дисплеем — Huawei MateBook X Pro, планшет Huawei MediaPad M5 и Huawei MediaPad M5 Pro, абонентский роутер Huawei 5G CPE, первое на рынке коммерческое терминальное устройство, поддерживающее глобальный телекоммуникационный стандарт 3GPP для сети поколения 5G.



«Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы понять, как люди взаимодействуют с технологиями и используют их, — сказал Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group. — Мы поставили перед собой задачу расширить границы возможностей технологий и инноваций. С запуском Huawei MateBook X Pro, Huawei MediaPad M5 и первого в мире абонентского модуля 3GPP 5G мы этого добились».



Уже с весны 2018 года Huawei MateBook X Pro и Huawei MediaPad M5 будут доступны в Китае, странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего и Среднего Востока.



Ультратонкий, но при этом полнофункциональный 13,9-дюймовый ноутбук с новейшим сенсорным 3K-дисплеем Huawei FullView и рекордным 91-процентным соотношением экрана к корпусу. Устройство оснащено процессором Intel Core 8-го поколения i7/i5, мощной батареей емкостью 57,4 Вт*Ч и дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ GDDR5, что делает его одним из самых легких и мощных ноутбуков на рынке. Huawei MateBook X Pro может похвастаться аудиосистемой Dolby Atmos, которая воспроизводит насыщенный реалистичный звук через специально разработанные динамики. С системой Dolby Atmos звуковые потоки вовлекают пользователя в действие, которое разворачивается на экране.

Эргономичные, элегантные и мощные 8,4-дюймовые или 10,8-дюймовые планшеты Huawei MediaPad M5 имеют 2K HD-дисплей ClariVu 5.0 c 2.5D-стеклом, а также динамики, настроенные лабораторией Harman Kardon. Аудиотехнология Huawei Histen обеспечивает захватывающий 3D-звук, обрабатывая полный спектр звуковых частот и гарантируя исключительное качество звучания. 10,8-дюймовый Huawei MediaPad M5 Pro оснащен также ультраточным стилусом Huawei M-Pen с 4096 уровнями чувствительности к нажатиям, что значительно упрощает процессы рисования, проектирования и набора текстов.



Huawei 5G CPE поддерживает телекоммуникационный стандарт 3GPP для сети 5G. Доступный в двух конфигурациях, для использования в помещениях и снаружи, он обеспечивает сверхвысокую скорость (до 2 Гбит/с) и может работать как в 4G, так и в 5G-сетях. Устройство использует разработанный Huawei чипсет Balong 5G01 — первый в мире коммерческий чипсет, поддерживающий стандарт 3GPP и весь спектр частот 5G, включая суб-6 ГГц и миллиметровые волны (MMW).



Спецификации и стоимость





Модель Спецификации Цена (EUR)

HUAWEI MateBook X Pro i5/8ГБ/256ГБ MW150 €1499

i5/8ГБ/512ГБ MX150 €1699

i7/16ГБ/512ГБ MX150 €1899

HUAWEI MediaPad M5 8.4 дюйма 4ГБ/32ГБ WIFI €349

4ГБ/64ГБ WIFI €399

4ГБ/128ГБ WIFI €449

4ГБ/32ГБ LTE €399

4ГБ/64ГБ LTE €449

4ГБ/128ГБ LTE €499

HUAWEI MediaPad M5 10.8 дюйма 4ГБ/32ГБ WIFI €399

4ГБ/64ГБ WIFI €449

4ГБ/128ГБ WIFI €499

4ГБ/32ГБ LTE €449

4ГБ/64ГБ LTE €499

4ГБ/128ГБ LTE €549

HUAWEI MediaPad M5 Pro 10.8 дюйма 4ГБ/64ГБ WIFI €499

4ГБ/128ГБ WIFI €549

4ГБ/64ГБ LTE €549

4ГБ/128ГБ LTE €599

