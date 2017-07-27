Huawei Consumer Business Group объявляет о результатах работы в первом полугодии

27 июля 2017, 15:15

Huawei Consumer Business Group (далее – Huawei CBG) сегодня обнародовала итоги своей деятельности за первое полугодие 2017 года.

Выручка от продаж Huawei составила 105,4 млрд юаней, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в первом полугодии было поставлено 73,01 млн смартфонов, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



"Huawei CBG продолжает демонстрировать исключительный рост, завоевав рынок в среднем сегменте и сделав прорыв в премиум-сегменте. Этот рост свидетельствует о силе бренда Huawei, а также об успешности нашей стратегии по развитию премиум-сегмента и выпуску гибридных устройств, которые удовлетворяют потребности самых требовательных покупателей", – заявил Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group.



В первом квартале 2017 года, по данным аналитической компании IDC, доля Huawei на мировом рынке смартфонов достигла 9,8%. Этому росту способствовало значительное увеличение продаж смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов на ключевых рынках сбыта. Huawei оценивает рост своей доли на рынке в континентальном Китае до 22,1% и увеличение поставок на 24% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Huawei также отмечает положительные тенденции в Европе, сообщая о росте на 18% и стабильных показателях в Центрально-Восточной и Северной Европе. Кроме того, Huawei CBG ощущает небывалый подъем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Таиланд, Малайзию, Японию, Южную Корею и Россию. Согласно исследованиям компаний GfK и Sino, смартфон Honor с января по май текущего года стал лидером интернет-продаж и принес больше всего выручки в Китае.



Рост продаж отразился также на росте популярности Huawei как всемирно признанного бренда. В 2017 году Huawei занял 49 место в рейтинге BrandZ’s Топ-100 самых дорогих брендов мира, 88 место в рейтинге самых дорогих брендов мира Forbes и 40-е место в рейтинге самых дорогих брендов мира, составляемом агентством Brand Finance.



"Устройства Huawei отвечают запросам мировой аудитории, поскольку мы постоянно улучшаем качество, учитываем предыдущий опыт и внедряем инновации, – продолжает Ричард Ю. – Благодаря нашей надежной экосистеме потребительских устройств, которая включает в себя проверенные временем смартфоны, планшеты, носимые устройства, а теперь и ПК, потребители знают, что могут доверять Huawei и найдут у нас все, что должно быть в устройстве премиального класса".



По мере роста популярности бренда Huawei продолжает развиваться и стратегия продаж. К концу года Huawei рассчитывает расширить свою розничную сеть до 56 тыс. магазинов. Это на 21 тыс. больше, чем насчитывалось по состоянию на май 2016 года. Эти магазины соответствуют стратегии Huawei по продвижению имиджа качественных премиальных устройств.



Huawei планирует добиться продолжительного роста в том числе посредством применения для производства своей продукции инноваций в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Consumer Business Group намерена поставлять интеллектуальные устройства, которые будут "догадываться" о потребностях пользователей и максимально органично "впишутся" в повседневную жизнь.



В 15-ти мировых исследовательских центрах и 36-ти совместных инновационных центрах Huawei работает над новыми технологиями, в том числе над сенсорами и управлением данными, улучшением фирменного процессора Kirin. Huawei также развивает собственные инновации, сотрудничая с такими ведущими компаниями, как Leica, Dolby, Microsoft, Intel и Google.



Реализуя свою стратегию, Huawei намерен и в дальнейшем удивлять клиентов и бросать вызов отрасли.