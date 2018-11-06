Huawei представила в Украине смарт-часы Huawei Watch GT с рекордой автономностью

6 ноября 2018, 9:15

Подразделение Consumer Business Group (CBG) в Украине объявляет о начале предзаказа на украинском рынке смарт-часов Huawei Watch GT.

Новое устройство позволяет комфортно и точно отслеживать ежедневную физическую активность, получать консультации по спортивным тренировкам и рекомендации

по поддержанию физической формы.



Создатели внедрили в Huawei Watch GT инновационный интеллектуальный алгоритм сохранения энергии, который позволяет динамично переключаться из режима в режим, в зависимости от активности пользователя. Это, в свою очередь, дает возможность максимально сохранять заряд батареи. Таким образом, новые смарт-часы Huawei могут оставаться заряженными до 14 дней в режиме активного использования и до 30 дней стандартного пользования.



1,39-дюймовый AMOLED-дисплей высокого разрешения 454 x 454 передает четкое и яркое изображение даже при солнечном свете. Корпус из нержавеющей стали холодной закалки 316L с керамическим безелем со специальным алмазоподобным покрытием DLC (Diamond Like Carbon) отличается особой прочностью, рассчитанной на десятилетия эксплуатации. Он устойчив к царапинам и способен выдержать погружение в воду на глубину до 50 м в течение 10 минут. При этом толщина устройства составляет всего 10,6 мм, что делает его самыми тонкими смарт-часами на рынке.

Смарт-часы Huawei Watch GT разработаны для пользователей, ведущих активный образ жизни. Устройство подходит спортсменам и любителям, позволяя заниматься самыми разными видами спорта и отслеживать свои показатели во время занятий. Это могут быть занятия в помещении, прогулки на свежем воздухе, альпинизм, велоспорт, плавание. Продвинутый алгоритм оптимизации траектории движения, мониторинг сна и сердечного ритма в режиме реального времени, режим тренировки – все это доступно в новом устройстве. Также Huawei Watch GT способны распознавать стили плавания, автоматически замерять количество заплывов, подсчитывать индекс эффективности плавания и многое другое.



Устройство одновременно подключается к GPS, GLONASS и GALILEO – трем крупнейшим спутниковым системам, что обеспечивает точность определения геолокации до метра.



Кроме того, смарт-часы напоминают владельцам о пропущенных звонках и полученных сообщениях в разных мессенджерах, а также выполняют функцию будильника.



Модель будет доступна к предзаказу в розничных специализированных сетях и на их сайтах с 5 по 15 ноября 2018 года включительно. Рекомендованная стоимость новинки – 6 999 грн. Для покупателей, оформивших предзаказ, действует скидка – цена смарт-часов составит всего 5 999 грн.



Также напомним, что с 1 ноября официально стартовали продажи смартфона Huawei P smart+ в белом цвете. Смартфон был представлен в августе 2018 года и уже установил рекорд продаж на украинском рынке смартфонов.

