ZTE представит смарт-часы Watch GT с приёмником GPS и 16 спортивными режимами

Компания ZTE обнародовала ряд тизер-изображений, раскрывающих некоторые особенности умных наручных часов Watch GT, официальная презентация которых состоится на следующей неделе.
Известно, что гаджет получит корпус из алюминиевого сплава и 1,39-дюймовый дисплей AMOLED. Тизеры говорят о наличии физических кнопок управления в боковой части.
В оснащение войдёт приёмник системы спутниковой навигации GPS. Упомянуты 16 спортивных режимов, в том числе для занятий бегом, ходьбой, плаванием, греблей, футболом и волейболом.
Часы показаны на изображениях с ремешками в разных вариантах цветового исполнения — жёлтом, оранжевом, чёрном, сером и бирюзовом. Владельцам будет доступно большое количество опций по оформлению циферблата.
Само собой, новинка сможет отслеживать традиционные показатели активности и жизнедеятельности организма владельца, такие как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.
Презентация часов Watch GT состоится 30 марта — на мероприятии, посвящённом анонсу молодёжных смартфонов семейства S30. В эту серию, в частности, войдёт модель S30 Pro
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