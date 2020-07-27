Смарт-часы Nubia Watch с оригинальным дизайном предстанут 28 июля

27 июля 2020, 10:15

Бренд Nubia опубликовал серию тизер-изображений, предвосхищающих анонс нового носимого устройства — «умных» наручных часов, которые дебютируют вместе со смартфоном игрового уровня Red Magic 5S.

Готовящийся гаджет получит имя Nubia Watch. Его особенностью станет необычный дизайн: судя по тизерам, устройство больше напоминает фитнес-браслет, нежели часы. Однако на принадлежность именно к категории последних указывает коронка управления, расположенная в боковой части вытянутого корпуса.



Если верить имеющейся информации, новинка получит изогнутый дисплей, выполненный по технологии органических светодиодов (OLED). Конструкция предусматривает использование алюминия и нержавеющей стали марки 316L.



Сведений об аппаратной платформе и наборе встроенных датчиков пока, увы, нет. Можно предположить, что, помимо традиционных показаний вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий, часы смогут фиксировать изменения частоты сердечных сокращений.



Официальная презентация Nubia Red Magic 5S и Nubia Watch состоится уже послезавтра, 28 июля. На тизерах часы показаны в чёрном варианте цветового исполнения, но, вероятно, выйдут и другие версии.

По подсчётам Canalys, в первом квартале нынешнего года на мировом рынке было реализовано 14,3 млн «умных» наручных часов. Это на 12 % больше по сравнению с прошлым годом.

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