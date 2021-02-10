ZTE похвасталась мощной системой охлаждения Nubia Red Magic 6

10 февраля 2021, 9:15

Уже некоторое время в Сети появляются данные о том, что ZTE готовит новый игровой смартфон под названием Red Magic 6.

Информации о том, когда устройство увидит свет пока нет, однако сегодня компания поделилась официальным видео, в котором расхваливает мощную систему охлаждения грядущего смартфона.