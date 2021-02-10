ZTE похвасталась мощной системой охлаждения Nubia Red Magic 6

Уже некоторое время в Сети появляются данные о том, что ZTE готовит новый игровой смартфон под названием Red Magic 6.
Информации о том, когда устройство увидит свет пока нет, однако сегодня компания поделилась официальным видео, в котором расхваливает мощную систему охлаждения грядущего смартфона.
Сообщается, что Red Magic 6 получит активную систему охлаждения с очень мощным вентилятором. В опубликованном ролике благодаря ему смартфон парит в воздухе, однако стоит понимать, что это всего лишь метафора. Кроме того, аппарат сможет похвастаться девятиосевым датчиком положения в пространстве, который сделает игровой опыт ещё более интересным. Предполагается, что система охлаждения будет запускаться не только при интенсивных игровых нагрузках, а и во время использования быстрой зарядки, мощность которой достигнет 120 Вт.
Грядущий игрофон Nubia Red Magic 6 будет основан на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888, который, вероятно, получит повышенные частоты. Его основным конкурентом станет Xiaomi Black Shark 4, который также до сих пор не представлен официально. Ожидается, что оба устройства выйдут на рынок в ближайшее время.
(С) 3dnews