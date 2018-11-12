Состоялся официальный анонс игрового смартфона ZTE Nubia Red Magic 2

12 ноября 2018, 9:15

Китайская компания ZTE на официальном уровне представила свой новый игровой смартфон - Nubia Red Magic 2.



На данный момент производитель начал сбор средств для того, чтобы поставить производство новинки на конвейер. Начать поставки обещают уже через месяц после того, как будет собрана необходимая сума. Стоит отметить, что стоимость новинки для участников проекта - $560. В рознице «трубка» будет дороже.

В качестве аппаратной платформы обещан процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 10 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.



Особенностями конструкции предусмотрена двойная воздушно-жидкостная система охлаждения, которая способна снизить температуру вплоть до 13,2 градусов Цельсия при производительности системы на уровне 70%.

Среди прочего отмечается 3D-стереозвук, поддержка DTS 7.1, а, кроме того, шумоподавление на базе искусственного интеллекта.



Игровой режим аппарата позволяет распознавать рабочие сцены в реальном времени, включая соответствующую подсветку и тактильную отдачу 4D Shock.



Работает аппарат под управлением ОС Android Pie.



Другие особенности терминала пока не называются.