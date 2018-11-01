ZTE Nubia X – смартфон с двумя цветными дисплеями и Snapdragon 845

1 ноября 2018, 11:15

Китайская ZTE «отметилась» еще одним интересным анонсом нового смартфона.



Модель Nubia X получила два экрана, причем оба они цветные. В основе – AMOLED-матрица.

Диагональ главного дисплея – 6,26 дюйма, а вспомогательного 5,1 дюйма. Разрешение первого – Full HD+, а второго – HD+.



Основная камера получилась двойной – модули 16Мп и 24 Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128/256 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3800 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением Android 8.1.Фронтальная камера здесь отсутствует. Портретную съемку можно делать при помощи вспомогательного экрана и основной камеры.Среди прочего отмечаются два сканера отпечатков пальцев, размещенные на «боковушках».В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, сером, золотистом. Устройство оценено в $473 за версию 6/64 ГБ оперативной и встроенной памяти, а также $530 за 8/128 и 602 «бакса» за модификацию 8/256 ГБ.