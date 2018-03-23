ZTE Nubia V18 – долгоиграющий смартфон с емким аккумулятором за $205

23 марта 2018, 10:45

Китайская компания ZTE презентовала свой новый смартфон - Nubia V18.



Новинка получила безрамочный дизайн.

Сканер отпечатков пальцев здесь реализован на тыльной панели.Одной из интересных особенностей смартфона является емкий аккумулятор – 4000 мАч.Nubia V18 – обладает металлическим корпусом и 6,01-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ максимум.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС.Работает терминал под управлением Android 7.1.Начало продаж запланировано на 29 марта. Изначально новинка окажется доступным на территории Китая. Стоимость $205.