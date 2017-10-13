Состоялся анонс смартфона ZTE Nubia Z17S: 4 камеры и безрамочный дизайн

13 октября 2017, 13:15

Китайская ZTE объявила об анонсе своего нового безрамочного смартфона - Nubia Z17S.



Кроме того, эта новинка интересна тем, что обладает двумя двойными камерами.

В основе – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 + 6/8ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.Емкость аккумулятора – 3100 мАч.Диагональ дисплея – 5,73 дюйма, а его разрешение 1080х2040 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера – двойная – модули 23+12Мп; фронтальная камера также получилась двойной, однако здесь модули скромнее – 5+5 Мп.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1 поверх.Новинка появится в продаже в нескольких цветовых решениях корпуса – синем, черном и пр. Ориентировочный ценник – от $455 за самую младшую модификацию. Старт продаж – 19 октября.