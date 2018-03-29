Стартовали продажи безрамочного смартфона Nubia Z17S с двумя двойными камерами

29 марта 2018, 12:45

Компания ZTE начала продажи своего нового смартфона с безрамочным дизайном - Nubia Z17S.

Напомним, что в качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 835. Емкость аккумулятора – 3100 мАч.Основная камера – двойная – модули 23Мп+12Мп. Фронтальная камера также получилась двойной – модули 5Мп+5Мп.Диагональ дисплея – 5,73 дюйма, а его разрешение 1080х2040 точек.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов стоит отметить поддержку dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C.Работает новинка под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1 поверх.