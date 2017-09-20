Первый рендер нового безрамочного смартфона ZTE Nubia

20 сентября 2017, 9:15

Сразу несколько авторитетных китайских СМИ опубликовали сведения, а также первое, так называемое, рендерное фото нового смартфона от ZTE под брендом Nubia.

Судя по всему, грядущая новинка получит экран с минимальными кромками, как по бокам, так и сверху/снизу. Соотношение сторон 18,5:9. Напомним, что такой же формат выбран для Galaxy S8.Кроме того, грядущая новинка будет укомплектована двойной основной камерой с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев. Последний также реализуют на тыльной панели.Другие сведения об этом терминале ZTE пока не известны.