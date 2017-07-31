Рендерное фото флагманского Samsung W2018

31 июля 2017, 12:15

Буквально на днях в сети появилось, так называемое, рендерное фото не представленного пока еще флагманского смартфона в форм-факторе раскладушка - W2018.

Судя по всему, аппарат получит Snapdragon 835, а объем ОЗУ составит 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти отмечен на уровне 64ГБ.



Согласно других сведений, эта новинка южнокорейского производителя должна получить два 4,2-дюймовых Full HD – дисплея, а также основную 12Мп камеру и фронтальную 5Мп. Емкость имеющегося аккумулятора - 2300 мАч.

