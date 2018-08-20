Huawei Mate 20 Lite – рендерное фото в разных цветовых решениях

20 августа 2018, 12:15

Эван Бласс (Evan Blass), известный автор утечек, посредством своего аккаунта Twitter опубликовал так называемое рендерное фото не представленного пока еще смартфона Huawei Mate 20 Lite.

Грядущая новинка на этом фото показана в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, синем и «золоте». Кроме того, можно рассмотреть вырез экрана в стиле iPhone X и две двойные камеры – фронтальную и основную. Кроме того, источник отмечает сканер отпечатков пальцев, вмонтированный в экран.Анонс смартфонов Huawei Mate 20 Lite намечен на конец августа – начало сентября на IFA2018 в Берлине. Стоимость «младшенькой» - 400 евро.