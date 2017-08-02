Новые рендеры Samsung Galaxy Note 8

2 августа 2017, 11:45

Авторитетный Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter поделился достаточно качественными рендерными фото смартфона Note8, который пока что не был представлен официально.

На новых снимках аппарат показан в разных ракурсах, а, кроме того, двух цветовых решениях – черном и золотистом. Кроме того, легко заметить серебристый стилус S Pen. Сам же по себе дизайн существенно пересекается с Galaxy S8, включая дисплей на всю лицевую часть корпуса, отсутствие аппаратной домашней кнопки и пр.

