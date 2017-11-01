Новое рендерное фото смартфона OnePlus 5T

1 ноября 2017, 13:45

Популярный источник утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter поделился так называемым рендерным фото не представленного на данный момент смартфона OnePlus 5T.

На новом снимке видна верхняя половина корпуса аппарата. Легко заметить, что дисплей здесь занимает фактически всю переднюю панель.По слухам, OnePlus 5T получит 6-дюймовый Optic AMOLED-экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080х2160 точек. Основная камера окажется двойной – модули 20+16 Мп. Фронтальная камера - 16Мп. В качестве аппаратной платформы прогнозируют Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 6ГБ либо 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3450 мАч.Работать смартфон будет под управлением Android 7.0.Точная дата анонса пока не называется, но отмечается, что «трубка» выйдет еще до конца текущего года.