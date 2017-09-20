Рендерное фото смартфона Huawei Mate 10

20 сентября 2017, 11:15

Авторитетный источник утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал так называемое, рендерное фото не представленного на данный момент смартфона Huawei Mate 10.



Судя по всему, грядущая новинка получит безрамочный дизайн.

Как ожидается, в продаже появится две версии терминала. На данный момент известны их кодовые имена – Alps и Blanc.Blanc (старшая из моделей) получит 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2К. Кроме того, «на борту» окажется двойная камера от Leica (модули 18 + 20Мп); фронтальная камера - 8Мп.В качестве аппаратной платформы обещан Kirin 970 + 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Также отмечается аккумулятор на 4000 мАч. Толщина корпуса – 7,5 мм. Отдельно отмечена защита по стандарту IP68. Работать терминал будет под управлением Android 8.0.Модель Alps или же более простой Mate 10 окажется с традиционным дисплеем, соотношение сторон которого 16:9. Кроме того, «под капотом» будет предусмотрено 4ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, поддержка LTE Cat. 12, а толщина корпуса при этом окажется на уровне 8,23 м.Анонс Mate 10 состоится 16 октября в немецком Мюнхене.