Эван Бласс рассекретил флагманский терминал HTC U12+

21 мая 2018, 11:15

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта Twitter опубликовал качественные рендерные фото и характеристики смартфона HTC U12+, который пока что не был представлен официально.



На этой иллюстрации новинка показана в трех цветовых решениях корпусу.

Кроме того, можно рассмотреть безрамочный дизайн грядущей новинки, которая, кстати говоря, получила вырез в стиле iPhone X. Также заметна двойная основная камера с горизонтальной ориентацией и сканер отпечатков пальцев.



Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1440х2880 точек, соотношение сторон 18:9.



Основная камера – двойная – модули 16Мп+12Мп; фронтальная – 8Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 64 ГБ/128 ГБ. Возможность расширения последней также предусмотрена – пользователь может вставить карту microSD до 2 ТБ.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора Quick Charge 3.0.



Помимо всего прочего терминал поддерживает функцию разблокировки по лицу. Есть также защита корпуса от воды и пыли.

Работает аппарат под управлением Android 8.0 Oreo, поверх которой фирменная оболочка Sense 10.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Официальный анонс новинки состоится 23 мая.В продаже аппарат появится по цене от $769 за младшую модификацию.