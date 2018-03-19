Объявлена дата анонса нового флагманского смартфона HTC U12+

19 марта 2018, 13:45

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) сообщил некоторые новые подробности о смартфоне HTC U12+.



Кроме того, он опубликовал так называемые рендерные фото грядущей новинки.

На данный момент терминал известен под кодовым именем Imagine.Среди особенностей его – 6-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением 1440х2880 точек. Соотношение сторон 18:9.Основная камера новинки окажется двойной – модули 16Мп+12Мп, фронтальная будет 8Мп.На тыльной панели окажется сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ либо 128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3240 мАч.Отдельно обозначена поддержка разблокировки аппарата по лицу, а, кроме того, корпус защищен по стандарту IP68. Кроме того, «на борту» окажется сенсорная кромка, а в качестве программной оболочки окажется Android 8.0 Oreo.Анонс HTC U12+ состоится в мае.