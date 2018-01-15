В Сети появились подробности о смартфоне HTC U11 EYEs

15 января 2018, 11:15

Известный автор утечек, Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks, опубликовал достаточно много подробностей о смартфоне HTC U11 EYEs, который пока еще не был представлен официально.



На данный момент новинка известна под кодовым именем Harmony.

Так, по его сведениям, этот терминал производителя может быть представлен уже сегодня, 15 января.



Новинка получит безрамочный дизайн, а также сенсорную кромку Edge Sense, посредством которой можно управлять смартфоном при помощи сжатия.



Среди прочих особенностей отмечается 6-дюймовый экран, в основе которого матрица Super LCD3. Разрешение экрана – Full HD+.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 652 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.Емкость аккумулятора – 3930 мАч.Касательно программной платформы, речь о Android 7.0 Nougat.Корпус защищен по стандарту IP67.О стоимости терминала пока ничего не известно, точно также, впрочем, как и о дате релиза.