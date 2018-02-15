15 февраля 2018, 9:15

Новые сведения о бюджетном смартфоне HTC Desire 12

Популярный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter опубликовали порцию новых подробностей касательно смартфона HTC Breeze.

Грядущая новинка окажется терминалом начального уровня, и получит модный нынче безрамочный дизайн. Аппарат выйдет на рынок под именем HTC Desire 12.

В основе - чип Mediatek (конкретная модель пока не называется).

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, соотношение сторон 18:9. Крое того, известно о 13Мп основной камере и 5Мп фронтальной.

Емкость аккумулятора составит 2730 мАч.

О стоимости пока информации нет. Точная дата анонса на данный момент также не называется.
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