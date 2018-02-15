Новые сведения о бюджетном смартфоне HTC Desire 12

15 февраля 2018, 9:15

Популярный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter опубликовали порцию новых подробностей касательно смартфона HTC Breeze.

Грядущая новинка окажется терминалом начального уровня, и получит модный нынче безрамочный дизайн. Аппарат выйдет на рынок под именем HTC Desire 12.В основе - чип Mediatek (конкретная модель пока не называется).Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, соотношение сторон 18:9. Крое того, известно о 13Мп основной камере и 5Мп фронтальной.Емкость аккумулятора составит 2730 мАч.О стоимости пока информации нет. Точная дата анонса на данный момент также не называется.