Эван Бласс назвал дату анонса смартфонов Galaxy S9 и S9+

17 января 2018, 11:15

Известный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass), посредством своего аккаунта в Twitter, сообщил даты анонса и начала продаж новых флагманских смартфонов - Samsung Galaxy S9 и S9+.

Автор данных сведений говорит о том, что его источник – менеджер-управленец в компании, которая занимается производством чехлов. Так вот, если его сведения верны, грядущие новинки будут представлены уже 26 февраля. Старт приема предзаказов начнется с 1 марта, а начало продаж – 16 марта.О стоимости терминалов пока информации нет.