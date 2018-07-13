Рендеры Samsung Galaxy Tab S4 – планшет получит клавиатуру и стилус

13 июля 2018, 10:45

Известный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал несколько так называемых рендерных фото планшета Galaxy Tab S4, который пока еще не был представлен официально.

На снимках грядущая новинка в белом и серебристом вариантах цветовых решений. Также стоит отметить, что в качестве опций здесь будут предусмотрены стилус и клавиатура-обложка.



Судя по всему, терминал будет обладать металлическим корпусом и тонкими рамками вокруг дисплея. Две решетки динамиков реализованы на одном из торцов планшета. Ни домашней кнопки, ни сканера отпечатков пальцев на передней панели устройства нет.



По слухам, аппарат получит дисплей на 10,5 дюйма. Его разрешение 1600х2560 точек. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной памяти.



Емкость аккумулятора – 7300 мАч.

Анонс новинки, скорее всего, состоится на IFA2018 в Берлине.