19 апреля 2021, 13:45

Доступный Android-планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite показался на новых фото

После недавней публикации рендеров планшета Galaxy Tab S7 Lite, авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображения ещё одного грядущего устройства Samsung.

На этот раз речь идёт о доступном планшете Galaxy Tab A7 Lite.

Ожидается, что новое устройство будет представлено в июне этого года. Сообщается, что Galaxy Tab A7 Lite получит 8,4-дюймовый ЖК-дисплей с довольно узкими для устройств своей категории рамками. Корпус планшета будет выполнен из алюминия. Устройство будет основано на маломощном чипсете MediaTek Helio P22T, который будет работать в связке с 3 Гбайт оперативной памяти. Сообщается, что Galaxy Tab A7 Lite получит одинарную основную камеру, которая вряд ли сможет похвастаться высоким качеством съёмки.

Планшету приписывают батарею ёмкостью 5100 мА·ч и Android 11 из коробки. Предполагается, что устройство выйдет в чёрном и серебристом цветах. Его цена пока не раскрывается, однако она явно не будет высокой.

(с) 3dnews.


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