Доступный Android-планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite показался на новых фото

19 апреля 2021, 13:45

После недавней публикации рендеров планшета Galaxy Tab S7 Lite, авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображения ещё одного грядущего устройства Samsung.

На этот раз речь идёт о доступном планшете Galaxy Tab A7 Lite.



Ожидается, что новое устройство будет представлено в июне этого года. Сообщается, что Galaxy Tab A7 Lite получит 8,4-дюймовый ЖК-дисплей с довольно узкими для устройств своей категории рамками. Корпус планшета будет выполнен из алюминия. Устройство будет основано на маломощном чипсете MediaTek Helio P22T, который будет работать в связке с 3 Гбайт оперативной памяти. Сообщается, что Galaxy Tab A7 Lite получит одинарную основную камеру, которая вряд ли сможет похвастаться высоким качеством съёмки.

Планшету приписывают батарею ёмкостью 5100 мА·ч и Android 11 из коробки. Предполагается, что устройство выйдет в чёрном и серебристом цветах. Его цена пока не раскрывается, однако она явно не будет высокой.

(с) 3dnews.