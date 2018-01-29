Качественные рендерные фото смартфонов Galaxy S9/S9+

29 января 2018, 11:45

Известный источник утечек Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat поделился так называемыми рендерными фотографиями смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Отмеченный источник уверен в том, что грядущие новинки между собой будут различаться не только размером дисплея. Кроме того, старшая из моделей получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, тогда как у «младшенького» будет только 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Также у S9+ будет двойная основная камера с модулями 12Мп+12Мп, а у S9 – одинарная с модулем на 12Мп.Дизайн терминалов особых изменений в сравнении с предшественниками не претерпит, за исключением одного – расположения элементов на тыльной панели. Теперь все они получат вертикальную развертку, что по идее должно решить проблему с загрязнением элементов.Официальный анонс новинок состоится в рамках мероприятия Unpacked, которое пройдет 25 февраля, то есть, всего за 1 день до начала международной выставки MWC 2018.Релиз намечен на 16 марта.