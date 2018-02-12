Док-станция Samsung DeX Pad для Galaxy S9 "сделает" из смартфона тачпад

12 февраля 2018, 12:15

Популярный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass), посредством своего аккаунта на Twitter опубликовал некоторые подробности о достаточно любопытном аксессуаре для смартфонов S9 и S9+.

В сущности, речь идет о док-станции Samsung DeX Pad, которая «научена» превращать S9/S9+ в тачпад. Таким образом, с экрана вашего терминала можно управлять курсором на мониторе.У Samsung DeX Pad предусмотрен коннектор USB Type-C для подключения смартфона, а также два USB Type-A для внешних устройств и один HDM. Последний нужен для монитора.Напомним, что анонс Galaxy S9 и S9+ состоится 25 февраля в рамках мероприятия Unpacked, а вот международный релиз намечен на 16 марта.