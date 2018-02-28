У Huawei P20 будет таки двойная камера – подтверждено

28 февраля 2018, 10:45

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) в своем аккаунте на Twitter поделился фотографией смартфона Huawei P20, который пока еще не был представлен официально.



Этот снимок подтверждает дизайн в стилистике iPhone X с вырезом на экране для селфи-камеры и датчиков. Также можно заметить, что здесь именно двойная камера Leica, а это опровергает ранний слух о том, что P20 также как и P20 Plus, получит тройную основную камеру.Напомним, что официальный анонс Huawei P20, а также P20 Plus и P20 Lite намечен на 27 марта в столице Франции.О дате релиза «трубок» пока конкретики нет.