Анонс флагманского смартфона LG V40 может состояться на IFA2018

23 апреля 2018, 10:15

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter поделился некоторыми подробностями касательно новых смартфонов V-серии, производства LG.

Так, смартфон LG V35 ThinQ выйдет практически одновременно с LG G7 ThinQ.А вот к концу лета, скорее всего, на IFA2018 уже будет представлен новый флагман – LG V40. Выставка IFA 2018 пройдет в Берлине, в период с 31 августа по 5 сентября.На данный момент о V40 почти ничего не известно в техническом плане. Источник называет лишь чип Snapdragon 845, а еще дисплей с вырезом в стиле iPhone X.А вот LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый OLED-экран c QHD-разрешение и соотношением сторон 18:9. Фронтальная камера терминала окажется широкоформатной, а основная будет двойной.