Состоялся официальный анонс смартфона LG V40 ThinQ

8 октября 2018, 9:15

Компания LG Electronics (LG) представляет новый премиальный смартфон с пятью камерами - V40 ThinQ.

Флагман LG V40 ThinQ – это последнее обновление знаменитой линейки V series и бескомпромиссное мультимедийное устройство. Смартфон разработан для современного поколения рассказчиков, предпочитающих общаться с помощью визуальных объектов и видеоконтента в социальных сетях.



LG V40 ThinQ унаследовал концепцию дизайна линейки V series, получил улучшенный 6,4-дюймовый FullVision OLED-дисплей и еще более тонкие рамки. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 и оснащен Гб оперативной и 64 Гб/ 128 Гб встроенной памяти. Кроме того, G V40 ThinQ поддерживает все те инновационные решения, благодаря которым линейка смартфонов LG V series завоевала сердца продвинутых пользователей.



Компания LG разработала LG V40 ThinQ с нуля, представляя сегодняшнему поколению создателей контента бескомпромиссную камеру для смартфона. Флагман LG V40 ThinQ оснащен модулем основной камеры с тремя разными объективами: 16 МП сверхширокоугольным и 12 МП стандартным объективами, а также 12 МП телекамерой. Три различных объектива позволяют создавать захватывающие снимки без изменения положения относительно объекта съемки.

107-градусная сверхширокоугольная камера с легкостью снимает масштабные фоны. А телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом (или 3,2-кратным зумом широкоугольного объектива) делает четкие и детализированные фотографии с дальнего расстояния без потери качества изображения. Функция Triple Shot («Тройной снимок») объединяет и склеивает изображения, снятые на каждый из трех объективов, в один короткий видеофайл для быстрого и удобного распространения в социальных сетях.



Модуль фронтальной камеры оснащен 5 МП широкоугольным и 8 МП стандартным объективами. Они работают в тандеме для создания идеального эффекта боке с помощью экранного ползунка, регулирующего степень размытости фона. Другие функции камер позволяют любителям селфи создавать персонализированные фотографии с уникальным освещением и спецэффектами.



Размер пикселя датчика главной основной камеры увеличен приблизительно на 40 % по сравнению с LG V30 – от 1μm до 1,4μm. Датчик изображения увеличен приблизительно на 18 % по сравнению с LG V30. Все камеры смартфона снимают максимально детализированные и яркие фотографии. Диафрагма F1.5 основной камеры обеспечивает невероятную глубину резкости. Также по сравнению с предшествующей моделью LG V30 наполовину сократилось время задержки затвора и значительно повысилась скорость режима серийной съемки.



Кроме того, функция Dual PDAF («Фазовый автофокус») обеспечивает автоматическую фокусировку на 50 % быстрее, что в 2 раза превышает среднестатистический отраслевой показатель. Функция улучшенного HDR анализирует и определяет правильные настройки экспозиции для создания идеальных кадров с хорошим освещением, исключая возможность съемки фотографий с засвеченными фонами или недоэкспонированными объектами. Поскольку камера постоянно проверяет параметры резкости еще до момента нажатия кнопки спуска затвора, объекты на снимках всегда получаются в фокусе.



LG усовершенствовала камеру смартфона LG V40 ThinQ. Она стала еще более мощной и интуитивной, и воспроизводит снимки с насыщенными цветами, удачной композиции, оптимальным балансом белого и высокой скоростью затвора. Новая функция камеры AI CAM, AI Composition («Интеллектуальная композиция»), идеально кадрирует изображения и предлагает пользователям альтернативу снятым кадрам. Функция AI Auto White Balance (AI AWB) («Интеллектуальный автоматический баланс белого») автоматически настраивает цветовую температуру для различных условий освещения. AI Shutter («Интеллектуальный затвор») выбирает корректную скорость затвора, что важно при съемке быстродвижущихся объектов.



Среди других новых функций стоит отметить Cine Shot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar и AR Emoji, которые открывают владельцам

LG V40 ThinQ новые возможности мобильной фотографии. Функция Cine Shot позволяет легко и просто создавать кинематографические анимированные изображения. Для этого необходимо просто снять короткое видео с помощью любой из трех основных камер смартфона и «закрасить» пальцем область, которую необходимо анимировать. Результат приятно всех удивит. Эффект 3D Light Effect изменяет тон фотографии и добавляет профессиональное освещение. С помощью функции Makeup Pro пользователи смогут украсить селфи различными визуальными эффектами, а также полностью изменить задний фон селфи благодаря функции Custom Backdrop. Для любителей технологий дополненной реальности в смартфоне предусмотрены функции My Avatar и AR Emoji, которые позволяют создавать и делиться в социальных сетях персонализированными эмодзи, созданными на основе собственных фотографий или одного из представленных персонажей.





LG V40 ThinQ оснащен новым улучшенным 6,4-дюймовым FullVision OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (3120 x 1440). Нижние рамки были уменьшены и на 1,6 мм тоньше, чем у предшественника. Новый пластиковый OLED-дисплей воспроизводит более точные и естественные цвета с высокой яркостью и контрастностью изображений. OLED-дисплей поддерживает 4,5 млн пикселей – это лучший показатель для смартфонов с разрешением QHD+ на сегодняшний день. OLED-дисплей позволяет создавать и погружаться в захватывающий и яркий контент, который можно увидеть во всех деталях только на LG OLED-дисплее.



При разработке смартфонов, компания LG всегда уделяет особое внимание высокому качеству звучания. И LG V40 ThinQ – не исключение. Это первый смартфон LG с поддержкой технологии Audio Tuned («Настройка звука») от Meridian.

32-битный Hi-Fi Quad ЦАП воспроизводит сбалансированный звук, который максимально приближен к оригинальному звучанию. Динамик Boombox был впервые представлен в смартфоне LG G7 ThinQ. Он удваивает силы басов обычных динамиков смартфона, используя внутреннее пространство в качестве резонирующей камеры. Разместив LG V40 ThinQ на твердой поверхности, смартфон превращается в низкочастотный динамик, который еще больше усиливает басы.



Четкие линии и изысканные цвета подчеркивают три ключевых элемента дизайна смартфона LG V40 ThinQ – приятные ощущения от прикосновения, уникальные цветовые решения и безрамочный дизайн. Благодаря сочетанию минималистичного и утонченного дизайна смартфона с инновационными технологиями, LG V40 ThinQ пройдет любые испытания временем.



Для заднего стекла смартфона применена запатентованная технология многоуровневой обработки поверхности Silky BlastTM от LG. Благодаря ей гладкая матовая отделка поверхности не скользит и смартфон приятно держать повышает в руке. Кроме премиального внешнего вида, матовое стекло более практично в использовании, поскольку на нем не остаются отпечатки пальцев и пятна. LG V40 ThinQ будет доступен в новых ярких цветах: Aurora Black (новый космический черный), New Platinum Gray (новый платиново-серый), New Moroccan Blue (новый марокканско-голубой) и захватывающем Carmine Red (карминово-красный).



V series. Вес смартфона составляет всего 169 г при толщине в 7,7 мм. Как и его предшественники, LG V40 ThinQ соответствует требованиям Департамента обороны США относительно срока эксплуатации, прошел 14 испытаний на прочность согласно военному стандарту MIL-STD 810G Transit Drop Test и имеет степень защиты от влаги и пыли IP68.