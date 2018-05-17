LG G7 ThinQ получил интеллектуальный дисплей

17 мая 2018, 11:15

Новый смартфон премиум-класса от LG Electronics (LG) оснащен инновационным FullVision дисплеем QHD+ (с разрешением 3120 x 1440) с диагональю 6,1″ и максимальной яркостью в 1000 нит, что делает его одним из самых ярких и эффектных дисплеев на современном рынке смартфонов.

В LG G7 ThinQ применяется новейшая технология Super Bright Display от LG, благодаря которой дисплеем легко пользоваться при ярком солнечном свете, а энергопотребление дисплея при этом снижается на целых 30% по сравнению с предыдущим флагманом.

На сверхъярком дисплее LG G7 ThinQ оттенки цветов смотрятся более насыщенными и естественными даже под прямыми солнечными лучами. Охватывая 100% цветового пространства DCI-P3, LG G7 ThinQ предлагает автоматическую адаптацию между 6 настройками цветопередачи – «Авто», «Эко», «Кино», «Спорт», «Игры» и «Эксперт». Режим «Авто» автоматически анализирует и определяет содержание видео, фотографий, игр или веб-сайтов, и оптимизирует настройки дисплея, обеспечивая наилучшее качество просмотра при пониженном расходовании заряда. Пользователям, предпочитающим самостоятельно управлять настройками, LG G7 ThinQ предлагает пользовательский интерфейс камеры с возможностью точной настройки цветопередачи при помощи колеса прокрутки отдельно для каждого цвета.Благодаря улучшенному, даже по сравнению с LG G6, соотношению между дисплеем и корпусом, а также эргономичному и элегантно изогнутому закаленному стеклу, смартфон LG G7 невероятно удобен в управлении одной рукой. Новый усовершенствованный дисплей FullVision от LG обладает соотношением сторон 19.5:9, а нижняя рамка в нем почти на 50% уже, чем у LG G6.Безрамочный дизайн дисплея FullVision создает более яркий эффект погружения при просмотре, а функция «Два вида дисплея» предлагает дополнительное пространство наверху дисплея для уведомлений, не занимая ни пикселя основного пространства рабочего стола смартфона. Для возвращения к традиционному виду экрана функцию «Два вида дисплея» можно отключить, а для создания индивидуального облика – персонализировать через настройку цветов отображения.