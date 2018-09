LG представила два новых смартфона серии G7

5 сентября 2018, 12:15

На выставке IFA 2018 компания LG Electronics (LG) представляет две новинки серии LG G7 — смартфоны LG G7 One и LG G7 Fit на базе LG G7ThinQ.

Обе модели привлекут интерес взыскательных пользователей благодаря сбалансированному сочетанию премиальных функций и привлекательных цен.

Сегодня многие потребители выбирают флагманские смартфоны предыдущих поколений, считая, что данные модели оснащены более продвинутыми технологиями по сравнению с новыми смартфонами среднего сегмента. Такие покупатели ценят высокое качество, но не хотят переплачивать за ненужные функции, которыми оснащены многие современные смартфоны премиум-класса. Основная трудность состоит в том, чтобы найти телефон с идеальным сочетанием цена-качество.



LG G7 One — это первый телефон LG на базе Android One. В данной модели компания объединила лучшие практики и многолетний опыт разработок решений для мобильных устройств, передовые технологии LG и инновации от Google для операционных систем смартфонов. LG G7 One задумывался как один из самых многофункциональных смартфонов Android One на сегодня. Новый смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835, оснащен 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Дизайн новинки выполнен в такой же стилистике, что и дизайн флагмана LG G7ThinQ. Телефон отличается глянцевыми металлическими рамками и тонким корпусом, а также имеет степень защиты от пыли и влаги IP68. Утонченный внешний вид LG G7 One дополняет яркий дисплей Super Bright Display с диагональю 6,1 дюйма, разрешением QHD+ (3120 x 1440), соотношением сторон 19.5:9 FullVision и тонкой нижней рамкой.



LG G7 One работает на базе ОС Android 8.1 Oreo. Смартфон оснащен только самыми необходимыми приложениями, что обеспечивает пользователям быструю и плавную работу мобильного устройства. LG G7 One автоматически оптимизирует фоновую активность наиболее важных приложений, чтобы продлить срок автономной работы. Удобный доступ к обширным возможностям искусственного интеллекта сервиса Google Assistant осуществляется одним нажатием на специальную кнопку на боковой панели смартфона. Кроме того, LG G7 One будет регулярно получать обновления пакета безопасности Google Play Protect для максимальной защиты пользовательских данных.



LG G7 One оснащен Google Lens. Это новый способ поиска информации с использованием автоматического распознавания информации с помощью камеры и искусственного интеллекта в Google Assistant и Google Lens. Пользователи могут искать информацию об объектах, идентифицировать тексты, переходить на сайты, добавлять визитные карточки в контакты и новые события в календарь, искать блюда в меню ресторана, не набирая текст в браузере. Для выполнения этих действий необходимо просто навести камеру на объект или изображения.



Все больше потребителей используют смартфоны для прослушивания музыки и просмотра фильмов. LG G7 One — идеальный компаньон для любителей музыки и кино, поскольку он оснащен 32-битным цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi Quad, обеспечивающим превосходное звучание в паре с качественными наушниками. Смартфон воспроизводит виртуальный объемный 3D-звук формата DTS:X (до 7,1 канала).



Любители слушать музыку без наушников оценят уникальный динамик Boombox, который использует внутреннее пространство смартфона как резонатор для удвоения силы басов и звучания при воспроизведении. На твердой поверхности резонатор смартфона срабатывает как низкочастотный динамик, еще больше усиливая басы. Также после грядущих обновлений станут доступными новые возможности интеллектуальной камеры AI CAM.



LG G7 Fit заполняет нишу между моделями среднего сегмента и флагманами. Он унаследовал производительность, ключевые функции и интеллектуальные технологии LG G7ThinQ. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821, оснащен 4 Гб оперативной и 32/64 Гб встроенной памяти. Впечатляющий LCD дисплей FullVision с диагональю 6,1 дюйма и разрешением QHD+ (3120 x 1440) получил фирменную технологию LG Super Bright Display LCD, обеспечивающую 1000 нит яркости. Это один из лидирующих показателей в отрасли.



Как и LG G7ThinQ, смартфон LG G7 Fit имеет ряд интеллектуальных и премиальных возможностей, таких как AI CAM, 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad, динамик Boombox и объемный 3D-звук DTS:X. AI CAM помогает создавать улучшенные снимки и предоставляет больше возможностей для самовыражения. Доступны 8 режимов съемки: человек, еда, животное, пейзаж, город, цветок, рассвет и закат, а также три вида фильтров.



С 31 августа по 5 сентября посетители выставки IFA 2018 могут ознакомиться с продуктами компании на стенде LG в Зале 18 комплекса Messe Berlin и узнать больше о смартфонах LG G7 One и LG G7 Fit. Цены и другая сопутствующая информация будут доступны по мере поступления моделей на локальные рынки.





Ключевые характеристики:

LG G7 One



Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform

Дисплей: 6.1 дюйма QHD+ 19.5:9 FullVision сверхъяркий (3120 x 1440 точек на дюйм)

Память: 4 Гб LPDDR4x RAM/32 Гб UFS1 ROM/карта MicroSD (до 2 Тб)

Камера:

- Основная: 16 МП стандартная (F1.6/71°)

- Фронтальная: 8 МП широкоугольная (F1.9/80°)

Аккумулятор: 3000 мА∙ч

Операционная система: Android1 Oreo (Android One)

Размеры: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм

Вес: 156 г

Сеть: LTE/3G/2G

Подключения: Wi-Fi11 a, b, g, n, ac/Bluetooth 5.0 BLE/NFC/USB Type-C 2.0 (совместимо с 3.1)

Цвет: New Aurora Black / New Moroccan Blue

Дополнительно: интеллектуальная камера AI CAM¹ / Bright Camera / динамик Boombox / Google Lens / 32-битный ЦАП Hi-Fi Quad / объемное 3D-звучание DTS: X / степень защиты от пыли и влаги IP68 / HDR10 / кнопка Google Assistant / распознавание лица / сканер отпечатка пальца / технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 / соответствие MIL-STD 810G / FM-радио



LG G7 Fit



Процессор: Qualcomm Snapdragon 821 Mobile Platform

Дисплей: 6.1 дюйма QHD+ 19.5:9 FullVision сверхъяркий (3120 x 1440 точек на дюйм)

Память:

- LG G7+ Fit: 4 Гб LPDDR4x RAM / 64 Гб UFS1 ROM / карта MicroSD (до 2 Тб)

- LG G7 Fit: 4 Гб LPDDR4x RAM / 32 Гб UFS 2.1 ROM / карта MicroSD (до 2 Тб)

Камера:

- Основная: 16 МП стандартная (F2.0/76°)

- Фронтальная: 8 МП широкоугольная (F1.9/80°)

Аккумулятор: 3000 мА∙ч

Операционная система: Android 8.1 Oreo

Габариты: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм

Вес: 160 г

Сеть: LTE/3G/2G

Подключения: Wi-Fi11 a, b, g, n, ac/Bluetooth 4.2 BLE/NFC/USB Type-C 2.0 (совместимо с 3.1)

Цвет: New Aurora Black / New Platinum Grey

Прочее: новый второй дисплей / интеллектуальная камера AI CAM / динамик Boombox / Google Lens / QLens / 32-битный ЦАП Hi-Fi Quad / объемное 3D-звучание DTS: X / стандарт защиты от влаги и пыли IP68 / HDR10 / распознавание лица / сканер отпечатка пальца / технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / соответствие MIL-STD 810G / FM-радио