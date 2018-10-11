Смартфон LG G7 One оценили в $616

11 октября 2018, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о стоимости смартфона LG G7 One, который официально был представлен в рамках IFA2018.

Напомним, что LG G7 One – это урезанная версия оригинального флагманского G7.Работает терминал под управлением чистой Android. В качестве аппаратной платформы здесь Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 2 ТБ включительно.Диагональ дисплея – 6,1 дюйма, а его разрешение 1440х3120 точек.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки.Корпус аппарата защищен по стандартам IP68 и MIL-STD 810G.Розничная цена терминала - $616.